Работнически квартал стана имотното бижу на София. Чупи рекорди

Работнически квартал стана новото имотно бижу на София. Той чупи всички рекорди на пазара през последната година

"Овча купел" дълги години бе недолюбван заради панелните си гиганти. Метростанцията и новите кооперации промениха всичко. Днес е кварталът е хит в сделките. Той е с най-голям ръст на цените на имотите за година, a пазарът на недвижими имоти в София и големите градове на страната навлезе в нова фаза в началото на 2026 г.

За първи път от 12 години насам предлагането на жилища изпреварва търсенето, слагайки край на дългогодишния „пазар на продавача“. Тази тенденция е очертана в последния анализ на „АДРЕС Недвижими имоти“, който разглежда ключовите промени в жилищния сектор, предаде dbr.bg.

„За първи път от 2014 година насам сме свидетели на повече продавачи като абсолютен брой на фона на купувачите. Това важи за София и останалите големи градове, като балансът търсене-предлагане в по-малките населени места в момента е около 50:50. Предстоящите месеци ще преминат под знака на „пазара на купувача“, но на фона на високи цени, достъпни кредити и минимална безработица“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС.

Според данните на компанията, около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 година. В същото време, броят на новите продавачи нараства с около 26% на годишна база. И макар това да балансира силите межди търсене и предлагане, за спад на цените не може да се говори.

„Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска „тук и сега“, който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно“, коментира Тенекедижева.

Според нея 2026 година е шанс за купувачите да потърсят и нови инвестиционни възможности, макар към момента този мотив да остава на заден план. Данните на АДРЕС сочат, че най-сериозен е спадът в сделките на конвенционалните 3-стайни жилища. По-малките апартаменти – гарсониери, както и маломерни 2-стайни, на практика не отчитат спад в броя си. Стабилен е и пазарът на големи и скъпи трофейни имоти, както и този на къщи.

