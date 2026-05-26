Работнически квартал стана имотното бижу на София. Чупи рекорди

26 май 26 | 16:52
Мира Иванова

Работнически квартал стана новото имотно бижу на София. Той чупи всички рекорди на пазара през последната година

"Овча купел" дълги години бе недолюбван заради панелните си гиганти. Метростанцията и новите кооперации промениха всичко. Днес е кварталът е хит в сделките. Той е с най-голям ръст на цените на имотите за година, a пазарът на недвижими имоти в София и големите градове на страната навлезе в нова фаза в началото на 2026 г.

За първи път от 12 години насам предлагането на жилища изпреварва търсенето, слагайки край на дългогодишния „пазар на продавача“. Тази тенденция е очертана в последния анализ на „АДРЕС Недвижими имоти“, който разглежда ключовите промени в жилищния сектор, предаде dbr.bg.

„За първи път от 2014 година насам сме свидетели на повече продавачи като абсолютен брой на фона на купувачите. Това важи за София и останалите големи градове, като балансът търсене-предлагане в по-малките населени места в момента е около 50:50. Предстоящите месеци ще преминат под знака на „пазара на купувача“, но на фона на високи цени, достъпни кредити и минимална безработица“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС.

Според данните на компанията, около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 година. В същото време, броят на новите продавачи нараства с около 26% на годишна база. И макар това да балансира силите межди търсене и предлагане, за спад на цените не може да се говори.

„Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска „тук и сега“, който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно“, коментира Тенекедижева.

Според нея 2026 година е шанс за купувачите да потърсят и нови инвестиционни възможности, макар към момента този мотив да остава на заден план. Данните на АДРЕС сочат, че най-сериозен е спадът в сделките на конвенционалните 3-стайни жилища. По-малките апартаменти – гарсониери, както и маломерни 2-стайни, на практика не отчитат спад в броя си. Стабилен е и пазарът на големи и скъпи трофейни имоти, както и този на къщи.

