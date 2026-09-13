София сменя опасна пасарелка, нов мост ще поеме коли, пешеходци и велосипеди
Проектът за 1,23 млн. евро предвижда достъпна среда, отводняване, озеленяване и обновена улична връзка
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Проектът за 1,23 млн. евро предвижда достъпна среда, отводняване, озеленяване и обновена улична връзка
Метростанцията и новите кооперации промениха всичко
Не се знае кой е собственикът, родителите ще бъдат наказани
2 момичета и 2 момчета вдигнаха накрак полиция и пожарна
При прекъсване над 12 часа ще има алтернативна доставка на вода
Това бе основно обещание на кмета Васил Терзиев
От СДВР снощи пристигат и задържат мъжа и 58-годишната му майка
Пожар избухна и в кв. "Надежда"
Двама възрастни са в болница
Новият клуб ще бъде като Дворец на спорта, с огромен басейн и луксозен СПА център със зони за релакс от най-високо ниво – без аналог в района
МВР здраво стегна обръча
Говори проф. Николай Радулов
Мигрантският натиск е много по-малък в сравнение с 3-4-5 години назад
Други лица ще бъдат изведени поетапно към други центрове
Хората искат жандармерията за охранява центъра за бежанци
Маскираните не са успели да разбият вратите долу
Случилото се е станало пред магазин
Бунтът е срещу презастрояването
Борис Цветков с остри въпроси към Столична община
Крайно време е кметът на София и екипът й да разберат, че има промяна в обществено-политическите нагласи, заяви общинският съветник от „БСП за Българи...