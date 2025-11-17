Нови подробности за децата, спасени от изоставената сграда

Четири деца бяха спасени след акция на полицията и на пожарната в София. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда в кв. Овча купел, за да си направят селфи, но се оказали в капан. Екипите на пожарната са ги свалили след почти два часа усилия. Децата са в добро състояние.

Не се знае кой е собственикът на изоставената сграда, а достъпът до нея е напълно свободен. Който иска може да влезе и да се катери. Това не е редно, тъй като има изгнили дъски и необезопасени стълби, затова сме сигнализирали общината да издири собственикът и да обезопаси обекта, каза пред Нова тв комисар Антон Дерменджиев.

Сигналът за децата е подаден от случайно преминаващ гражданин, който е видял, че хлапетата са на най-горната част на сградата и явно се е притеснил, че може да пострадат и се обадил на 112. Става въпрос за три сгради във формата на П с около 12-13 етажа височина. Децата разказаха, че са се качили на най-високото от любопитство и искали да си направят снимки. Направили са си снимки между другото, коментира той.

Пожарната помогна много за свалянето на децата. Стресирани бяха като ги свалиха, посочи той.

Срещу родителите има административни мерки. Актове за родителите в случая няма да има, но има предписания да бъдат по-внимателни и да знаят къде са им децата, обясни комисарят.

Собственикът на сградата подлежи на актове и вероятно ще плаща глоби.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com