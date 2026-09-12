Нови подробности за децата, спасени от изоставената сграда
Не се знае кой е собственикът, родителите ще бъдат наказани
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Не се знае кой е собственикът, родителите ще бъдат наказани
2 момичета и 2 момчета вдигнаха накрак полиция и пожарна
27-годишен българин е загинал при пожар в изоставена сграда на хладилна фабрика край Волос, Гърция. Това съобщи Нова тв. И уточни, че друг наш сънарод...
Стара Загора. Изоставена с години сграда в разширения център на областния град ще бъде реновирана и превърната в модерно детско заведение. Бившият ц...