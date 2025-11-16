Драма с 4 деца. Издирват родителите им

инфарктна ситуация с 4 деца в София. Те се качили се в изоставена сграда, съобщава NOVA.

Четирима тийнейджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел". По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета.

На място има екип на пожарната, които се опитват да свалят децата. По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Осъществява се връзка с родителите им.

