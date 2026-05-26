Дянков с рецепта кои харчове трябва да се отрежат

Това правителство има огромно доверие, влезе бързо, което е добре. С това мнозинство в НС лесно и бързо могат да прокарват законови промени, а и други за по-добро развитие в тези сектори. А има и част от опозицията, която ще подкрепя мерки срещу овладяването на инфлацията, посочи в интервю пред БНР бившият финансов министър, сега член на Фискалния съвет, Симеон Дянков.



Той коментира, че библиотеки, театри и читалища са получили указания да планират бюджетите си с 10% по-малко.



Дянков обясни, че намаляването на инфлацията става със съкращаване на разходи, с намаляване на потребление, "където има излишни средства се намаляват, а те не са в сектор култура".



"Да се взима големите пера от харчове на държавата. Те обявиха – цялата съдебна система и прокуратурата, които са показали с времето, че не работят добре. И там трябва да има рязко съкращаване, както в МВР обещават повече сигурност, а не сме получили, но получават повече пари. Дори и наполовина да се намалят разходите пак ще работят както сега", каза Дянков.

"Правителството е силно и ще бъде силно, за да прокара мерките, но трябват добри намерения. Да, те ги имат и им трябват хората, които да го направят и вярват в това, което вярват. Има например някои хора като Александър Пулев, Атанас Пеканов, добри са и въпросът е да видим вече резултатите", каза още Дянков. И обясни, че Министерство на финансите има опитен екип.

"Ако искаме икономическият растеж - да е добре за всички, той не може да идва от държавата и харчовете, а трябва да е от частния бизнес. Трябват реформи за намаляване на разходите на държавната администрация и да дадем възможност на частния сектор да расте с европейски средства", заяви Дянков.

