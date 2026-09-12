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Пускат нов дълг за 200 млн. лв.

Пускат нов дълг за 200 млн. лв.

Нов държавен дълг на вътрешния пазар в размер на 200 млн. лв. ще пласира Министерството на финансите през февруари. Търгът за пласиране на държавните...

31 януари | 19:16
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