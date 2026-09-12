Жега в парламента. Ключови решения за пенсии и заплати
Бюджета влиза в пленарна зала
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Бюджета влиза в пленарна зала
Една система гълта много пари
Актуалните данни
Това е показала проверката в Агенцията за държавна финансова инспекция в бившата Държавна комисия по хазарта
Общините ще получат субсидии от държавната хазна в размер на 2,719 млрд. лв. през 2017 г. Средствата са с 57,78 млн. лв. повече от заложените в бюджет...
Нов държавен дълг на вътрешния пазар в размер на 200 млн. лв. ще пласира Министерството на финансите през февруари. Търгът за пласиране на държавните...
Фискален съвет ще следи за бюджетната дисциплина