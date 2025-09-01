МФ обяви дефицита в държавната хазна

4,2785 милиарда лева е дефицитът в държавната хазна към края на юли, показват данни на Министерство на финансите по консолидираната фискална програма (КФП). Това се равнява на 1,96% от прогнозирания брутния вътрешен продукт за настоящата година. Бюджетно салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2,7801 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1,4985 млрд. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2025 г. са в размер на 46,3581 млрд. лв. или 51,4 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 5,5113 млрд. лв. (с 13,5%) спрямо отчетените към юли 2024 г. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчните приходи нарастват с 5,4181 млрд. лв. (ръст с 16,7%) до 37,7933 млрд. лв. (53,3% от разчтените за годната), а неданъчните приходи нарастват със 787,3 млн. лв. (повишение с 12,9%) до 6,899 млрд. лева (57,5% от годишните разчети).

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2025 г. възлизат на 50,6366 млрд. лв., което е 52,4% % от годишните разчети. В отделните разходни показатели нарастване има основно при социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други, посочват от финансово министерство.

Във фискалния резерв има 19,7783 млрд. лева към 31 юли 2025 г., в т. ч. 17,9532 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8251 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

