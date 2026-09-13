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Звучен шамар за ПП-ДБ! Министерство на културата каза истината за парите
Снимка: Министерство на културата

Звучен шамар за ПП-ДБ! Министерство на културата каза истината за парите

Звучен шамар получи опозицията от ПП-ДБ заради инсинуациите, които поска от ден и половина по повод парите за културата в новия бюджет. Медийната маши...

26 май | 17:42
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