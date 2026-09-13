Звучен шамар за ПП-ДБ! Министерство на културата каза истината за парите
Звучен шамар получи опозицията от ПП-ДБ заради инсинуациите, които поска от ден и половина по повод парите за културата в новия бюджет. Медийната маши...
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Звучен шамар получи опозицията от ПП-ДБ заради инсинуациите, които поска от ден и половина по повод парите за културата в новия бюджет. Медийната маши...
Скептик съм относно увеличените пари за култура, казва кинорежисьорът Виктор Божинов
София. "Парите за здраве до края на годината няма да стигнат", такава прогноза направи пред БНТ директорът на болница „Св. Екатерина" проф. Генчо Наче...
Министърът на културата и Отрасловия съвет търсят решения за финансирането на театрите