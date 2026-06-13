Капитанът на Левски обяви края
35-годишният бивш национал остава част от клуба
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35-годишният бивш национал остава част от клуба
Още една контузия разтърси лагера на мъжкия национален отбор по волейбол преди финалите на втора дивизия от Световната лига. Става въпрос за центъра С...
Светослав Гоцев изкълчи глезен по време на първата контрола на волейболните ни национали срещу Алжир. Той е в състава на тима, които ще играе на европ...