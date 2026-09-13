Илиян Илиев с жалки обяснения за поредния позор
Напълни ефира с глупави клишета
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Напълни ефира с глупави клишета
Преди седмица главният прокурор се оплака, че е бил обект на натиск да подаде оставка
Бившият президент ще дава обяснения
Папараци го заснели в инвалидна количка
Защо му е било позволено, след като тяхната църква не признава развода?
Три часа разпитваха бизнесмена, свидетел е
Жената трябвало да пътува за Брюксел
Посланикът ни в Алжир ще дава обяснения
Мадрид. Испанският премиер Мариано Рахой ще даве обяснения относно корупционния скандал, в който е замесена управляващата партия. Той отказа да подад...