Ето кой сяда на стола на Илиян Илиев ОБНОВЕНА

Димитър Димитров-Херо вероятно ще води националния отбор на България

за следващите мачове от световните квалификации. По темата се говори в родния футбол от седмици, а тази сутрин "Тема спорт" съобщава новината като вече предрешен факт.

66-годишният Димитров вече е бил национален селекционер в края на 90-те години на миналия век, като с него начело тимът ни направи две ремита срещу Англия в квалификациите за Евро 2000. Изключително опитният специалист е бил начело на отборите на Левски, Литекс, Нефтофихимик, Локомотив (Пд), Черноморец, Лудогорец, Арда, Берое, Спартак (Вн), както и на руския

Амкар, казахстанския Иртиш, и Ал Насър в Саудитска Арабия.

Той бе и директор на националните отбори в един период в първото десетилетие на новия век.

Ако новината се потвърди, това ще е краят на периода на Илиан Илиев в националния. Треньорът близо две години съчетава работата на селекционер на България с тази в клуба Черно море.

Самият Илиев на летището в София, около полунощ в неделя срещу понеделник, не скри, че въпросът с бъдещето му предстои да се решава. И че сам може да напусне поста.

"Както искате, така ме разбирайте. Аз казах това, което казах. Важното нещо е, че - то всяка професия е трудна, но особено нашата е публична и говорим пред цялата нация, във всеки един момент - цялата подготовка и времето след мача при лоши резултати, ни костват изключително много нерви. И въпреки положените усилия, пак си най-виновен за нещо, тогава тия неща разколебават".

"Аз не чета много, но е нормално да се пишат неща за моето бъдеще, когато не побеждава отбора. Дали очакванията са реални към нашия отбор или не, със сигурност търпим критики, което е нормално. И ни критикуват дори и хора, които в тяхната си професия със сигурност не са най-добрите, не са направили нещо значимо, но на гърба на футболния отбор всеки може да се упражнява. И това е дразнещото".

