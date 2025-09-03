Страх ли ни е от Испания? Илиян Илиев с горещ коментар

Селекционерът Илиан Илиев говори на официалната пресконференция ден преди Световната квалификация в група Е между българския национален отбор по футбол и Испания, която ще се играе утре (четвъртък, 4 септември) на националния стадион Васил Левски.

По-голямата част от пресконференцията беше посветена на въпроси около испанския национален отбор и първият беше точно такъв – как ще бъде опазена младата звезда на тима Ламин Ямал.

"Хубав въпрос за Ямал, но Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Освен Ямал, мога да изброя още 10 много силни техни играчи. Футболът е колективна игра, не може всички да се концентрираме върху един. Работихме два-три дни, един от най-кратките лагери, коментира Илиев по повод съперника. "Ще се опитаме да сме компактни, да са близко линиите на състава ни и да не оставям такива ситуации за Ямал или за другите да стрелят".

Последва питане как публиката може да помогне на отбора предвид разликата в класите на българския тим и на европейските шампиони. "Със сигурност нашият отбор не е играл пред толкова публика у дома, въпреки присъствието на 15 000 зрители в Пловдив в Лигата на нациите. Този импулс, който ще ни даде публиката, дано да е в добрите моменти и да е в нашата посока. Да, има разлика в класите, но много пъти на нашия терен в историята назад и с отбори от класата на Испания сме постигали добри резултати".

Илиев подчерта, че този мач е от тези, в които „и малко да покажеш на терена, може да се забележи“.

"По принцип не сме говорили нещо по-различно. Футболистите са достатъчно зрели, за да разберат срещу кого играят, каква е обстановката. Да, вероятно има разлика в класите. В такива мачове като утре и малко да направиш, може да се забележи. Нещата, които сме ги правили и друг път, те знаят какво и как да ги правят на терена.

Илиев, работил и в чужбина, но основно и в родния си клуб Черно море, заяви колко е важна среща за него. "Със сигурност, който и да беше треньор на националния отбор, щеше да бъде за него най-важният мач в кариерата, не само защото е поредният. За момента това е най-важният мач за мене и за играчите".

Някои журналисти предположиха, че мачът може да се окаже и с друга посока, ако резултатът в края утре вечер е позитивен. "Аз не обичам въпросите с Ако, защото има много работа пред нас. Знам, че футболистите са го разбрали и не искам с много приказки да отиваме в другата крайност. Като име това е най-трудният съперник, който ни се пада. Излизаме за позитивен резултат, като знаем кого срещаме".

Наставникът на България подчерта, че откакто той и неговият щаб са начело на България – а това са две европейски квалификации през 2023-а година и шест мача в Лигата на Нациите, противниците не са били от тази класа.

“Като изклюим баражите с Република Ирландия, имаме една загуба – да, тежка от северна Ирландия. Да, с противници, които не са на това ниво като испанския отбор. Всеки иска да постигнем добър резултат, но трябва много да се трудим, за да се случи".

За силата на Испания той обясни: "И видеата, които гледахме, не е за да показваме футболистите им. Имат други ротации, имат една основа от футболисти, които правят много нестандартни неща. Дори отбори като Нидерландия и Франция и те са принудени от Испания да играят нисък блок. Няма да е учудващо, ако и ние прибегнем до това".

Попитан дали всички в българския отбор са здрави и има ли въпроси около състава, Илиев обясни: "Лукас Петков единствен пропусна една тренировка. За него още не сме решили дали можем да го ползваме. За състава – има някаква основа, но има и още 3-4 поста, на които трябва да изберем.

Знаете, че имаме проблем с централните защитници и че не са играли заедно, и други са млади. Но в такива мачове взимаме единия, пускаме го и може и това да е момента. Имаме някои колебания, но не да скрия нещо. Утре е дълъг ден, ще решаваме".

Срещата започва в 21:45 ч. на националния стадион и е първа от Група Е на Световните квалификации за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, припомня БТА. Другите два отбора в потока са Грузия и Турция.

