Потите се като след маратон? 10 трика, с които да останете свежи дори в 35-градуса
Не само дезодорантът помага – дерматолози препоръчват няколко изненадващо ефективни навика
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Не само дезодорантът помага – дерматолози препоръчват няколко изненадващо ефективни навика
Пет летни решения
Ето какво казват лекарите
Макар и плахо и неуверено, но пролетта идва, а след нея и лятото. Време е да обърнем внимание на деликатния въпрос с изпотяването и неприятните аромат...
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