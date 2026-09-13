Пернишкият бизнес се събра
Оживяват бизнес и традиции
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Оживяват бизнес и традиции
Ще могат да се създават и онлайн магазини, с които да подобрят пазарното си представяне и да увеличат продажбите си
Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления по две процедури по Интервенция II.Г.3 „Инвестиции за неселскостопански дейности в...
МОН насочва дуалното обучение към занаятите на бъдещето
Трима местни автори откриха съвместна изложба в Посетителския информационен център в Банско. „Глиптики" от Константин Икономов, „Дървопластика" от Гео...
Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...
Занаятчии от цялата страна ще подредят сергии на Празника на черешата в Кюстендил. Интересът е по-голям от обичайно, защото тържествата ще продължат т...
Изложба на тема „За народното знание, умение и вдъхновение" представя културни практики и традиции в ръчните домашни (предимно женски) и специализиран...
Китното родопско село Долен ще е домакин на „Зенит Фюжън Фестивал" в началото на лятото. Атрактивното събитие ще приеме само 300 гости в селището и ще...
Домашната ракия на път да остане в историята, тюхкат се в Бело поле Всички сме чували фразата "Някои пият от мъка, други - от радост, а трети - от су...
Деца и възрастни ще рисуват и ще се пробват на грънчарското колело За шеста поредна година в София се провежда фестивалът "София диша". Събитието е ч...
Уникални майстори занаятчии демонстрираха уменията си в първото издание на неделния Етно пазар. Гостите на Пазара на Мол Варна видяха с очите си как с...
Велико Търново. Как се е правела хартия и са се секли монети преди столетия ще показват ентусиасти на Царевец в рамките на Средновековния панаир на за...
София. Децата, настанени в интернати, вече ще имат възможност да получат професионална подготовка. Инициативата "Подай ръка на дете в беда" е на сдруж...
Варна. Коване на желязо, плетене на ризница и други стари рицарски занаяти ще бъдат демнстрирани утре по време на отворените врати на парк- музей „Вла...
Кърджали. Училище за свободното време отвори врати в началото на октомври в Кърджали. Детският комплекс предлага занимания за децата в 25 клуба. Момич...
Габрово. Програмата на 11-ти Международен панаир на народните занаяти, който ще се проведе на 6, 7 и 8 септември в Етъра, е наситена със събития и мер...