Всичко за Занаяти

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Земеделското министерство отвори две интервенции за неселскостопански дейности в селските райони – за производство и за занаяти

Земеделското министерство отвори две интервенции за неселскостопански дейности в селските райони – за производство и за занаяти

Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления по две процедури по Интервенция II.Г.3 „Инвестиции за неселскостопански дейности в...

28 януари | 14:00
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Новите майстори

Новите майстори

Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...

01 август | 7:15
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За кожата на един казанджия

За кожата на един казанджия

Домашната ракия на път да остане в историята, тюхкат се в Бело поле Всички сме чували фразата "Някои пият от мъка, други - от радост, а трети - от су...

21 ноември | 11:35
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София диша с изкуство

София диша с изкуство

Деца и възрастни ще рисуват и ще се пробват на грънчарското колело За шеста поредна година в София се провежда фестивалът "София диша". Събитието е ч...

08 август | 7:05
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