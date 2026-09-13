14 мита за Тед Търнър
Голямата загадка остава: Беше ли комунист?
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Голямата загадка остава: Беше ли комунист?
Джейн Фонда с трогателен трибют за Тед Търнър
Американският медиен магнат и филантроп
Основателят на американската телевизионна компания Си Ен Ен Тед Търнър бе настанен днес в аржентинска болница с пристъп на остър апендицит. 75-год...