Жега до 40°: България се пържи, а Персеидите ни готвят нощно небесно шоу
Прохладата е в планините
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Прохладата е в планините
Остатъкът от юли и целият август ще предложат богата програма за любителите на нощното небе
Идва кошмарна прашна буря
Орионидите преминават покрай и/или навлизат в земната атмосфера със скорост около 238 000 км/ч
Кулминацията е кратка
Тази седмица ще станем свидетели на най-зрелищното космическо събитие през лятото - метеорният поток "Персеиди". Дъждът от падащи звезди е започнал ощ...