Нова заплаха от тайнствената комета. Учен бие тревога!
Идва кошмарна прашна буря
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Идва кошмарна прашна буря
НИНКН си върна емблематична сграда
В края на видеоклипа роботът се хвърля като истинска гимнастичка.
Изпреварихме гръцкия дакос и японската гома уакаме
Мисията на проекта беше да изследва Северния Атлантик
Книгата съдържа обща карта на Европа и 44 частични карти на бреговете на Атлантическия океан, Северно море и Балтийско море
Класацията е базирана на гласовете на над 63 000 потребители
Светлината на кометата се засилва с приближаването й към звездата по-бързо от очакваното
Ползва се от хиляди лекари до днес и предизвиква дебати за морал и етика
Първият у нас 3D мапинг ресторантски комплекс "Атлас", чийто собственик е българската фирма "Хорека Пловдив" ЕООД, отваря врати в Града под тепетата....
Монтират го на софийската кооперация "Цар Крум", където снимат култовия филм