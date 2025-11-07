Румен Христов: Бюджетът не е нито ляв, нито десен, той е смесен и компромисен

Бюджет 2026 не е нито ляв, нито десен, а продукт на труден политически компромис – така определи финансовата рамка лидерът на СДС Румен Христов. В интервю за бТВ той обяви, че партията му ще подкрепи проектобюджета на първо четене, но предупреди, че в него има решения, които могат да натоварят бизнеса и да ограничат стимулите за инвестиции.

„Компромисен бюджет за сложна коалиция“

„Бюджетът не е ляв или десен, той е смесен“, заяви Христов. „Тази сложна коалиция не можеше да има силно реформаторски бюджет – това е реалността.“ Според него в документа има редица мерки, които са по-скоро опит за балансиране на интереси, отколкото за реформа.

„Имам резерви по няколко пера, но ще го подкрепим на първо четене. Моите резерви са по отношение на 100% покачване на данък дивидент и допълнителната вноска за пенсионно осигуряване“, подчерта лидерът на СДС. Според него тези мерки могат да се отразят неблагоприятно на инвеститорите и да охладят предприемаческата активност.

Баланс между труда и капитала

Христов даде и своята оценка за развитието на доходите през последните десетилетия. „Ако се върнем към 1996 година, тогава заплатите бяха по 7 долара. Сега, при 620 евро минимална заплата, имаме 100 пъти увеличаване на доходите на българските граждани“, изтъкна той. Според него това е напредък, който обаче трябва да се защити с разумна политика, а не с популизъм.

„Трябва да се търси баланс между интересите на работещите и тези, които осигуряват работните места. Един договор е добър, когато и двете страни са малко недоволни – почти доволни синдикати и много недоволни работодатели“, коментира Христов.

„Лукойл“, горивата и спокойствието на пазара

По темата за бъдещето на „Лукойл“ Христов заяви, че очаква интерес от западни компании с опит и традиции в енергетиката. Според него Министерският съвет вече работи активно по назначаването на особен управител и изготвянето на неговите правомощия, което обяснява липсата на публично изслушване в парламента.

„Сега се подготвя фигурата на особения управител, който да може да води преговори за продажбата на активите. Не бива да се притесняваме за недостиг на горива или скок в цените – световните котировки в момента са ниски“, увери Христов.

С думите му се очертава линия на умерена подкрепа за правителството – критична към детайлите, но прагматична по отношение на общата стабилност. „Това не е бюджет на идеологиите, а на оцеляването на коалицията“, обобщи Христов между редовете.

