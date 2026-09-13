Радев със спешен ход след оставката на кабинета
Ето кога президентът започва консултации с парламентарните групи в НС
Следете всички новини, анализи и коментари за Парламентарни Групи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето кога президентът започва консултации с парламентарните групи в НС
Пордължаваме да работим в парламента с тези групи, които решават проблемите на хората
Това може да стане и без избор на председател
Настоящият служебен премиер Димитър Главчев заяви готовност да продължи на поста
4 големи цели сближават парламентарните групи. правят възможно правителството
Разговорите с ДБ и БСП бяха неуспешни, а друго бе положението с "Български възход"
Искаме да разговаряме с другите парламентарни групи, каза лидерът на БСП
В 48-о Народно събрание жените са 57, а мъжете – 183
Дадох възможност политическите партии да се запознаят с приоритетите, които съм си поставила като министър на труда и социалната политика, със следващ...
София. "Призоваваме всички парламентарни групи в парламента да извършат своя морален жест и да поискат оставката на ВСС и особено на представителите н...
София. Депутатите в 43-ото Народно събрание ще проведат първото си редовно заседание след като положиха клетва в понеделник. Очаква се в сряда парлам...
Замазаха с боя следите от яйца и домати по фасадата на парламента Дуплекс или директен телефон, малък или голям килим, широки маси в средата или пове...
ДПС взеха стаята на независимите, а Сидеров - на СДС
Лидерите оглавиха четирите ПГ