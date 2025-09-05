Киселова се произнесе за Зафиров! Истината за визитата в Китай

Председателят на парламента Наталия Киселова коментира визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Тя се изказа във Велико Търново, където присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“. Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и се провежда на площад „Цар Асен I” пред хълма Царевец.

„България е първата държава, която е признала Китайската народна република. Традиционно добрите отношения между нашите две страни продължават до днес и в този смисъл да бъде поканена българска делегация е уважение към България. Не виждам нищо укоримо. Критикуват тези, които не са поканени", отбеляза тя.

Киселова се произнесе и за началото на новия парламентарен сезон.

Парламентарните групи, които подкрепят правителството, показаха нов стил - да седнем и да видим кои са проблемите и по кои въпроси можем да намерим общ език, категорична е тя.

Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е. Ние продължаваме да работим с онези групи, които подкрепят правителството и решават проблемите на хората. Парламентарният контрол днес го доказа, каза още председателят на Народното събрание.

