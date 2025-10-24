Станислав Анастасов изобличи лъжите на Мирчев за горивата

Горива за хората ще има въпреки възникналите проблеми с "Лукойл“ след американските санкции срещу компанията. В това увери от парламентарната трибуна, заместник-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов.

Едновременно с това той прати Ивайло Мирчев на която и да е бензиностанция, за да се презапаси с гориво, като си го налее в туби или бидони.

Анастасов изобличи Мирчев, че с "Възраждане“ и МЕЧ, се опитват да всяват паника сред населението с твърдението, че скоро ще има криза за горива.

“Г-н Мирчев, опитвате са пак да лъжете и да всявате паника. Променихме закона така, че всички запаси да бъдат в България, направихме това само преди около месец. И вие сте в енергийната комисия. Опитвате се с "Възраждане“ и МЕЧ да всявате паника и да си обслужвате "Лукойл“, както сте го правили винаги. Горива за хората ще има. Ако искате, ходете на бензиностанцията, пълнете си туби, бидони, но горива за хората ще има“, каза Анастасов.

Той показа на Мирчев и снимка от в. "Сега“ отпреди години, на която вдигат наздравица Иван Костов и шефът на "Лукойл“ Вагит Алекперов за успешната сделка по продажбата на "Нефтохим Бургас“, а компания им прави тогавашният руски посланик у нас Леонид Керестеджиянц.

"Липсва само ген. Атанасов, но той сигурно прави снимката“, каза през смях Анастасов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com