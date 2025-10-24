Парламентът постави продажбата на „Лукойл“ под контрола на държавата

След седмици на напрежение около съдбата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и в контекста на американските санкции срещу руските петролни компании, парламентът прие ключови промени, които поставят всяка бъдеща сделка с активите на „Лукойл“ под пряк държавен контрол.

Новите текстове в Закона за насърчаване на инвестициите предвиждат продажбите да се извършват единствено след решение на Министерския съвет и положително становище от Държавна агенция „Национална сигурност“.

ДАНС ще проверява, Министерският съвет ще решава

Съгласно новите разпоредби ДАНС ще прави предварително проучване и ще изготвя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дялове, акции или имущество на компании от структурата на „Лукойл“ в България – включително „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД. Изискването важи и за сделки с юридически лица, свързани с тях, както и при продажба на недвижими имоти, съоръжения или оборудване, използвани за добив, преработка и търговия с нефт и нефтопродукти.

Парламентът категорично постанови, че всички разпоредителни сделки, извършени без разрешение на Министерския съвет, ще се считат за нищожни. Законът влиза в сила веднага след обнародването му в Държавен вестник.

Контекст и международен натиск

В хода на дебата депутатите обсъдиха и ефекта от американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, които поставят българския енергиен сектор под нов натиск. Част от народните представители посочиха, че приетите текстове са необходима мярка за защита на националната сигурност и за гарантиране на прозрачност при бъдещи сделки с ключови енергийни активи.

Новите разпоредби се разглеждат и като сигнал към Брюксел и Вашингтон, че България е готова да засили контрола върху руското енергийно присъствие у нас в момент на все по-напрегната геополитическа обстановка.

