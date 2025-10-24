Тревожни доклади за българската младеж разглежда парламентът

Българският парламент ще се изправи пред тревожна статистика за състоянието на младото поколение. Депутатите ще разгледат два правителствени доклада за младежта – за 2020 г. и за периода 2021–2022 г., които разкриват сериозни социални, икономически и образователни проблеми сред младите хора у нас.

Поглед към 2020 г. – младежи в риск

Годишният доклад за младежта за 2020 г. обобщава данни, предоставени от ресорни институции, общини и неправителствени организации, посочват от Комисията по въпросите на младежта и спорта към Народното събрание. Според данните в доклада делът на преждевременно напусналите училище млади хора през 2020 г. е 12,8%. Основните причини са икономически затруднения, ранни бракове и други социални фактори.

Около една трета от младите хора притежават документ за професионална квалификация, като най-висок дял се отчита при лицата с висше образование – 59%. Въпреки признатата му значимост, неформалното образование остава слабо застъпено.

В доклада се посочва още, че 38% от всички осъдени лица през 2020 г. са млади хора на възраст между 14 и 29 години, което се определя като тревожен показател, особено за т.нар. NEET групи – младежи извън образование, заетост и обучение. Акцент се поставя и върху необходимостта от подобрена междуинституционална координация, за да бъдат предотвратени подобни социални деформации.

Новите данни за 2021–2022 г. – следпандемични следи

Докладът за младежта за 2021–2022 г. отразява новите приоритети на Националната стратегия за младежта (2021–2030). Сред ключовите изводи в него са, че формалното образование получава положителна оценка от 62% от младите хора. Общо 75% от респондентите виждат полза от ученето през целия живот, но 32% смятат, че работодателите не признават знания, придобити чрез неформално обучение.

Младите хора в малките населени места усещат остра липса на възможности за образование и реализация – под 40% оценяват образователната среда като добра, а под 30% виждат шанс за професионално развитие в родното си населено място. Пандемията от COVID-19 се отчита като фактор, променил трайно образователните практики и довел до ръст на психични затруднения.

Ниски амбиции и слаба подкрепа за младежките организации

Сред констатациите е и ниската спортна активност – едва 56% от младежите спортуват редовно. Насилието също остава болезнен проблем – 61% от младите са ставали свидетели на психическо насилие, 52% – на физическо, а 22% – на сексуално.

Младежките организации страдат от финансова нестабилност, което застрашава устойчивостта на целия сектор. Докладът очертава необходимостта от подобряване на достъпа до информация, повишаване на дигиталната грамотност, но и борба с риска от дезинформация и фалшиви новини.

В редовния петъчен парламентарен контрол по темата се очаква да участват министрите Силви Кирилов, Мариан Бачев и Жечо Станков.

