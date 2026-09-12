Сметната палата прати доклади на прокуратурата, КПК и НАП
54 одитни доклада са изпратени на АДФИ
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54 одитни доклада са изпратени на АДФИ
Ранни бракове, икономически трудности и слаба вяра в развитието на родното място очертават новата социална карта на младите
Едни са много ентусиазирани, други твърдят, че това е сериозен неуспех, каза шефката на парламента
Какво показват данните от одитните доклади
Съгласно тазгодишните Конвергентни доклади страната ни изпълнява три от четирите критерия за членство
Очаквам доклад, в който да са описани всички подадени сигнали, каза премиерът
Последните 7 от забавените през годините одити ще бъдат приключени през септември
Предстои и второ четене на промени в Закона за здравното осигуряване
Издиpвaнaтa oт ФБP жeнa e знaeлa зa oпититe дa бъдe apecтyвaнa мeceци пpeди дa изчeзнe.
Как се пишат докладите (на олигархията)?
Те обхващат въпросите със законността, състоянието на медиите и гражданското общество
Народното събрание одобри докладите за дейността на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него за 2018 г.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова влезе в спор с министър-председателя Бойко Борисов относно доклади за националната сигурност и обществения ред. Въпрек...
С близо 90% „За" от гласувалите, членовете на Европейския парламент одобриха деветте доклада на зам.-председателя на Групата на ЕНП Мария Габриел отно...
София. Днес изтича крайният срок, който Българската народна банка даде на трите одиторски фирми, проверяващи банковата група КТБ, за изготвяне на техн...
Преговорите с Турция да бъдат подновени, се посочва в доклад на ЕК