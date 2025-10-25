Министър с неочаквана новина за България!

България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от „сивия списък“ за изпиране на пари, това е отбелязано в Шестия доклад за напредъка на България, който беше публикуван късно снощи.

През 2023 г. България е получила 40 препоръки от Група за финансово действие (FATF), на база на които е разработен план с 25 мерки. В момента 22 от 25 мерки записани в плана за действие на FATF са приети за изпълнени в резултат от усилията на българската държава.

В доклада е отчетено изпълнението на ангажиментите, които поехме на най-високо политическо ниво от правителството през последните 9 месеца. Това написа на личната си страница във Фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Ето какво още сподели той:

"През следващите 3 месеца ще положим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „сивия списък“.

В Министерство на правосъдието сме готови с последната законодателна промяна в НПК, която касае налагането на обезпечителни мерки. Запознах народни представители от управляващото мнозинство с новите текстове и се надявам Народното събрание възможно най-скоро да ги приеме.

Като отчитам напредъкът, който успяхме да постигнем за този кратък период от време, на срещите ми в Париж заявих готовност още през януари 2026 година, да започне процедура за изваждане на България от “сивия списък”.

Директорът на отдела за борба с финансови престъпления в ЕК г-н Уго Басси, който е и ръководител на делегацията на Европейската комисия във FATF, с когото разговаряхме, призна напредъкът, който сме постигнали чрез предприетите от правителството действия и насърчи усилията на страната ни за осигуряване на ефективно прилагане на международните стандартите срещу прането на пари, така че в най-кратки срокове да бъдем изключени от „сивия списък“.

