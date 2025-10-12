БСП за правомощията на президента: Не може да стоим в разкрачено положение

Дебатът за ролята на президента в системата за сигурност отново излезе на преден план - този път с ясно заявена позиция от управляващата левица. Вицепремиерът и лидер на „БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров призова за връщане на правомощията за назначаване на шефовете на службите – ДАНС и ДАТО – в парламента, като подчерта, че държавата не може да бъде оставена в „разкрачено положение“ с временно изпълняващи длъжността ръководители. В думите му прозвуча и критика към президентската институция, която според него трябва да се придържа към баланса на властите, а не да го разклаща.

Промени в правомощията и „разкрачената държава“

В предаването „Опорни хора“ по телевизия Bulgaria ON AIR Зафиров бе категоричен, че президентът не трябва да концентрира прекомерна власт при назначаването на ръководителите на службите за сигурност.

„Има разлика между избран и временно изпълняващ длъжността. Не може да се стои в подобно разкрачено положение, в което службите на държавата да функционират без постоянен състав“, каза той.

Заместник министър-председателят припомни, че до преди няколко години именно парламентът е имал правомощието да избира председателите на ДАНС и ДАТО.

„Нищо драматично няма в това. Не се засягат никакви конституционни правомощия – режимът бе точно такъв: през парламента“, уточни лидерът на БСП-Обединена левица.

„Кабинетът показа устойчивост, оправданията вече не вършат работа“

Зафиров подчерта, че правителството е доказало устойчивост и капацитет да работи в условия на постоянни кризи.

„Кабинетът функционира достатъчно дълго, за да познава както генезиса на кризите, така и начините за тяхното решаване. Нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми“, каза той.

По думите му всяко забавяне и отлагане на решения се превръща в риск за стабилността. „Всеки ден гърмят нови и нови бомби, които са резултат от трупано безхаберие и липса на воля за действие. На това правителство се пада отговорността да започне с разрешаването им.“

Вицепремиерът подчерта, че подходът към кризите ще бъде интегриран между ведомствата и ще включва както краткосрочни, така и дългосрочни мерки.

От багера до реформите: държавата трябва да се събуди

Във връзка с наводнението в „Елените“ Зафиров заяви, че Министерството на околната среда и водите вече извършва проверки във всички курортни комплекси.

„Ако държавата си е на мястото и искаме да се уважаваме като държавници, трябва да подходим именно така“, каза той, като добави, че не се колебае да действа твърдо: „Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива – независимо кое име стои зад тях.“

Като председател на Националния борд по водите, Зафиров посочи, че законодателните промени са неизбежни – както в Закона за водите, така и в Закона за обществените поръчки, които в сегашния им вид по-скоро спъват, отколкото улесняват реакциите при бедствия.

„Вече има междуведомствена група, която подготвя неотложните изменения“, потвърди той.

„Време е институциите да работят, а не да чакат президента“

Вицепремиерът заяви, че стабилността на управлението не може да зависи от институционални конфликти и междуличностни напрежения. „Държавата трябва да действа като механизъм, не като сцена на противопоставяне. Президентът има своята роля, но не и монопол върху решенията“, коментира той.

По думите му настоящата власт има мисията да възстанови реалния баланс между институциите, така че отговорността да бъде споделена, а не прехвърляна. „Това е въпрос не само на политика, а на уважение към държавността“, заключи Атанас Зафиров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com