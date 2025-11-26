Лъсна лъжа на Ивайло Мирчев! МВР каза истината

От пресцентъра на МВР отговориха на твърденията на Ивайло Мирчев, който по-рано пусна статус във Фейсбук, в който твърдеше, че МВР е спряло отпуските на полицаите, за да пазят протеста днес.

"Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата", гласи публикацията му.

Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

