Министър Петкова посече Василев и Сабрутев: Не бързайте да злорадствате

Не съм изненадана от реакцията на Асен Василев, Венко Сабрутев и компания, свързана с оценката на съответствието на Европейската комисия на ВСИЧКИ държави членки с фискалните правила на ЕС.

Това написа министърът на финансите Теменужка Петкова в профила си във Фейсбук.

Ето какво пише още тя:

За част от държавите членки са идентифицирани рискове, а други държави остават в процедура по прекомерен дефицит.

Предполагам, че на господата Василев и Сабрутев е известно, че от 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на нетните първични разходи, който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3 на сто от БВП. Съветът на ЕС одобрява тези планове, а държавите ежегодно докладват напредъка си и спазването на правилата, включително при „клауза за дерогация“ като тази за разходите за отбрана.

В тази връзка през месец юли 2025г. ЕС даде възможност на държавите членки временно да увеличат разходите си за отбрана до 1,5% от БВП през следващите четири години.

Към момента 16 държави от ЕС са активирали тази клауза, в т.ч и България.

Комисията взема предвид възможността за повишаване на разходите за отбрана в страните, ползващи дерогация. Това означава, че допълнителните разходи за отбрана няма автоматично да се считат за нарушение на фискалните правила.

Сигурно си спомняте, че именно Асен Василев беше този министър на финансите, който ни обясняваше, че е съвсем нормално дефицита да бъде на максималното ниво от 3% от БВП, както и да теглим заеми, за да плащаме по-високи заплати и пенсии, но тогава г-н Василев забрави да каже, че ще дойде момент, в който трябва да платим сметката. Ще ни трябва доста време, за да преодолеем негативните последици от присъствието на Асен Василев в публичните финанси на България.

Далеч съм от мисълта, че Асен Василев, а да не говорим за Венко Сабрутев, ще вникнат в това, което казвам, но все пак е добре да знаят, че само преди няколко дни излезе есенната макро прогноза на Европейската комисия за България и съгласно нея ЕК прогнозира бюджетен дефицит за 2026г. в размер на 2.7% от БВП. Прилагам таблицата с есенната макро прогноза на ЕК за България. Не бързайте да злорадствате…

