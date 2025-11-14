Горещи данни за заплатите. 600 хил. души с повече пари

"Това не е мечтаният бюджет и си давам ясната сметка, че голяма част от ангажиментите няма как да бъдат изпълнени. Това е бюджет в рамките на възможното, бюджет, обърнат към основните нужди на българските граждани. Това каза от парламентарната трибуна вицепремиерът Атанас Зафиров по време на блицконтрола.

Той припомни, че социалните осигуровки се вдигат 0,2 процентни пункта, благодарение на максималните осигурителни прагове, което ще балансира пенсионната система. "В този бюджет са заложени много ясни, строги политики за повишаване на доходите на всички работещи. Беше защитена работата заплата, има ръст от 12,6% спрямо предходната година, така 600 хил. души ще си повишават доходите. Стимулира се бизнеса, за да се запази заетостта", коментира още той.

"В този бюджет намира място и една тема - демографската политика. Поставихме силен акцент върху подкрепата за родителите и децата. 383 млн. евро за предвидени за политики за децата и семействата. Увеличението на майчинството от 398 евро стана 460 евро за втората година", разясни той параметрите по бюджета. И заключи, че този бюджет, е един от най-социалните за последните години. Не е повод за гордост. Наясно сме, че не е достатъчно, но това са рамките в момента", завърши вицепремиерът.

