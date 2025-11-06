БСП се нахвърли на работодателите заради драмите с бюджета

Притеснени сме от отказа на работодателите за диалог. Когато намалявахме осигуровките, тогава за тях нямаше проблем. Това заяви пред репортери в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на БСП-Обединена левица Драгомир Стойнев.

„Осигуровките не са данък. Това са права. Необходимо е здравните осигуровки да се вдигнат, тъй като имаме огромен дефицит в НОИ. Предстои и увеличаване на пенсиите за нашите родители. Не се вдигат данъците, увеличават се правата на работниците“, ядосано каза Стойнев.

"Важно е да се вдигне максималният осигурителен доход, защото тези, които печелят повече, плащат по-малко осигуровки. Максималният осигурителен доход трябва още да расте и това е стимул за работещия човек след време да има високи доходи", посочи още той.

По думите му парите в пликчета ще се извадят легално, когато се въведе данък дивидент в размер на 10%.

"Капиталът и трудът трябва да се облагат еднакво", призова председателят на парламентарната група на БСП.

"България остава държавата с най-ниската данъчно-осигурителна система. Ние трябва коенно да променим нашата данъчна система. Започваме разговори за изкореняването на плоския данък и връщането към прогресивен данък", разкри социалистът.

