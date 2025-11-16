БСП: Бюджет 2026 е „най-социалният за 20 години“

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров постави Бюджет 2026 в центъра на политическото послание на левицата. По думите му именно социалните мерки в документа гарантират стабилност за домакинствата и увеличаване на доходите. Изказването му дойде по време на серия от събития в Пловдив, където той очерта ролята на левицата в управлението.

Послания за стабилност

Зафиров участва в областната среща на Българска социалдемокрация – Евролевица в Пловдив, където представи анализ на предизвикателствата пред управлението и ролята на левицата в стабилизирането на държавата. По-късно той откри и престижния международен турнир по таекуон-до ITF „Bulgaria Open 2025“, който се провежда в Пловдив и вече е с ранг Европейска купа.

Управление в условията на „каскада от кризи“

В изказването си Зафиров подчерта, че кабинетът е наследил „каскада от кризи“, които не са спирали нито за миг – проблеми с водоснабдяването, последствия от природни бедствия и въздействието на международните санкции върху енергийния сектор. „Този кабинет не получи 100 дни толеранс. Още от първия ден решавахме чужди, дълго пренебрегвани проблеми“, заяви той.

Вицепремиерът посочи, че въпреки медийната атака срещу правителството и левицата, резултатите са очевидни: овладяване на водната криза в най-засегнатите райони, масови проверки след трагедията в „Елените“, както и бързата реакция на държавата при казуса „Лукойл“, довела до приемане на спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията.

„Това е обратното на разказа на опозицията – властта вижда проблемите и реагира навреме“, подчерта Зафиров.

„Най-социалният бюджет от две десетилетия“

По темата за Бюджет 2026 той определи документа като „най-социалния за последните две десетилетия“ и категорично заяви, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата.

„Това бяха тихите битки на левицата. Не сме вдигали шум – работихме“, допълни той.

Политика на диалог, а не на конфликти

Зафиров подчерта, че БСП–Обединена левица е доказала, че може да налага леви политики чрез диалог и държавническо поведение, а не чрез конфликти. „Не предадохме нашите избиратели. Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена“, каза още вицепремиерът, уверявайки, че предстоящата година ще бъде по-стабилна и по-успешна за хората.

