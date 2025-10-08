Напрежението расте! И Кирил Добрев скастри Румен Христов

"Всеки има право да участва в изборите. В Конституцията пише, че всеки български гражданин може да избира и да бъде избран. Звучи ми много Сталинистки – има човек – има проблем, няма човек – няма проблем. С тази абревиатура – СДС, къде отиде демокрацията?"

Това заяви пред журналисти в парламента заместник-председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев.

Коментарът му бе по повод лансираната по-рано днес от лидера на СДС Румен Христов идея за "охлаждане" на президента - две години да няма право да се занимава с политика, след като напусне "Дондуков" 2. Идеята на Христов предизвика остри реакции от лидерите и на ГЕРБ, и на ДПС-НОВО НАЧАЛО. Борисов я нарече "глупост", а Пеевски категорично я отрече.

"Добре, че поне в тази част, тези “конституционалисти” не промениха Конституцията, така че всеки има право да участват в изборите. На всички нови играчи ще пожелая успех", категоричен беше Кирил Добрев.

По повод на очакваната президентска партия Кирил Добрев коментира, че за това се говори от две години. "Радев сме го издигали два пъти, аз съм участвал в двете негови кампании. Дали ще направи партия или не, зависи единствено и само от неговото решение", зави социалистът.

Помолен да коментира кризата с боклука в София Добрев каза: "Ако софиянци бяха направили правилния избор в лицето на Ваня Григорова, днес щеше да има силна общинска фирма, която да се справи с темата с боклука и нямаше да говорим нито за обществени поръчки, нито за пари, които да излизат от джоба на софиянци."

Той припомни, че такъв пример е имало в община Благоевград, общинска фирма, създадена от Костадин Паскалев, която до ден днешен работи и се справя прекрасно с боклука в Благоевград.

"Цялата кампания на БСП беше върху това да се изгради силен общински потенциал и капацитет, с който софиянци да не плащат излишни пари", каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com