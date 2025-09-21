Никой не ни нарежда! БСП отхвърля всякакви външни команди

„Нашите министри не получават задачи от Пеевски.

Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП“,

заяви в интервю за БНТ заместник-председателят на партията и общински съветник Иван Таков.

Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гаранция за независимите решения вътре в партията.

Отговор на политическото напрежение

Коментарът му дойде на фона на размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. Затова е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители“, заяви Таков.

На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, той отговори категорично: „Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг.“

Социални приоритети и данъчни идеи

Таков посочи, че новата бюджетна процедура ще бъде решаваща за социалната политика. „Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв.“, каза той.

Като инициатор на дискусията за премахване на плоския данък, заместник-председателят обясни: „Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени.“

Той даде примери с други европейски държави и подчерта, че реформата е необходима с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.

Президентската институция и „Топлофикация“

По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава Таков уточни: „Не става дума за Радев, а за президентската институция. Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент.“

Той отхвърли и обвиненията на Борисов за ляв популизъм: „Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи.“

Зам.-председателят на БСП коментира и кризата с „Топлофикация София“, уверявайки жителите на столичния квартал „Дружба“ 2, че няма да останат три месеца без парно и топла вода: „Максимум до 12 дни един блок ще бъде без отопление. Но проблемът е по-дълбок – „Топлофикация“ е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация.“

Той напомни, че партията от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.

