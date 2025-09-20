Петият вот срещу кабинета се срина, БСП отвръща на удара

„След петия вот на недоверие, който не мина в парламента, не смятам, че стабилността на управляващата коалиция е сериозно застрашена“, заяви пред НоваНюз депутатът от БСП Владимир Георгиев.

Според него темата на последния вот е била насочена

повече срещу бившето управление на „Продължаваме промяната“,

отколкото срещу настоящия кабинет, което е отслабило ефекта от инициативата. „Част от аргументите им извадиха на показ собствените им управленски грешки“, подчерта Георгиев.

Отговор на обвиненията и протестите

Социалистът отхвърли твърденията на Крум Зарков, че БСП е „завладяна партия“ и част от репресивен апарат: „Крум Зарков е наш член, присъства на конгреса, когато избрахме нов председател. Аз нямам усещането за подобно завладяване“. Георгиев се противопостави и на протестите в защита на Благомир Коцев, когото от ПП определят като „политически затворник“.

„Не приемам да се говори за намеса в съдебната власт. Това е част от тактика за мобилизиране на електорат“, коментира той.

Дебат за властта на президента и новите закони

Относно предстоящите законодателни промени – ограничаването на ползването на НСО и прехвърлянето на правомощия за назначаване на ръководители на ДАНС, ДАТО и Агенцията за разузнаване от президента към парламента – Георгиев подчерта, че не е привърженик на резки действия. „Има логика важните назначения да минават през дебат в Народното събрание, но тези въпроси трябва да се обсъждат спокойно, без да изглежда като атака към институциите“, каза той.

Георгиев призна, че евентуален политически проект около президента Румен Радев може да повлияе на електората на БСП, но изрази увереност, че партията ще запази доверието на своите избиратели. „Сигурен съм, че голяма част от нашите симпатизанти биха се замислили дали да го подкрепят. Като партия работим за това хората да разберат, че участието ни във властта не е на всяка цена“, добави той.

Икономически акценти и кризи за решаване

По повод препоръките на МВФ за промяна в данъчната политика Георгиев напомни, че БСП отдавна настоява за прогресивно облагане. „Ще поставим темата на масата на съвместното управление. Трябва да се търси справедливост, като същевременно защитим най-уязвимите“, посочи той.

Депутатът коментира и кризата с водоснабдяването, която според него е показала нуждата от по-добра координация между институциите. „Назначаването на вицепремиера Атанас Зафиров за председател на Националния борд по водите показва отговорност. Но решението няма да дойде бързо – това е натрупван с години проблем“, заяви Георгиев.

