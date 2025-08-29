Потомък на откривателя на Америка се сражава за България. Росен Петров разкри голяма тайна

Италиански маркиз влиза в армията ни и се сражава за България. При това не е кой да е, а потомък на Америго Веспучи

Този малко познат епизод от българската история разказа именитият ни журналист и изследовател на българската памет Росен Петров в подкаста на „Стандарт“ – „Чудесата на България“. В навечерието на 6 септември – Денят на Съединението, той даде ексклузивно интервю за издателя и главен редактор на медията ни Славка Бозукова.

В Сръбско-Българската война като доброволец в нашата армия се е сражавал италианският маркиз Адриано Колочи Веспучи. Адриано е пряк наследник на Америго Веспучи. Този същият, на когото приписват откриването на Америка, разказа Росен Петров.

Знаем, че Колумб я е открил, но Америго Веспучи изказва тезата, че това е нов континент, припомни той.

Адриано Колочи е известна фигура в италианската история. Той е от средновековен благороднически и богат род. А знаете, че много богати хора са се увличали по революционни леви идеи. Той е един от тях и може би от любов към авантюрите идва в България да отразява сложната обстановка на Балканите. Знаете, те са били тогава барутният погреб на Европа, да не дава Господ пак да стават. И Колочи е впечатлен от възхода на българското княжество, от княз Александър Батемберг, от неговия двор, от българския елит. И когато започва Сръбско-Българската война той не само пише статии за италианската преса, но и става доброволец в българската армия, сражава се при Пирот, разказа още Росен Петров.

Княз Батенберг му подарява сабя в знак на уважение към неговата храброст. Той се връща в Италия и издава книгата „В България“, която може би съдържа най-ценните сведения за за нашия живот тогава. Негова е основната инициатива за издигане паметника на Джордано Бруно в Рим. Кореспондирал си е с Гарибалди. Едновременно е симпатизирал за кратко на Мусолини, понеже е смятал, че той ще възстанови величието на Римската империя, но се обявява против насилието на фашизма. Бил е достолепна фигура. Така че, на чужденците ще им е интересно защо, аджеба, този маркиз се е сражавал за България, каза Петров.

В новия подкаст ще видите още от неразказаните истории на Росен Петров:

И по време на Първата световна война е имало корупция. Но облажилият се от нея е правел нещо за Родината – я университет, я училище я нещо друго

Предците ни са били мъже, изпълнени с решимост, с всеодайност, дори са излъчвали високомерие, а ние днес сме като някаква тяхна сянка

Мечтата на българина сега е продаде или да купи имот на далавера

Имаме страхотни културно-исторически паметници, но не правим нищо за тяхната реклама пред света

