Особен ден: Какво пази поясът на Божията майка и какво не бива да правим

На 31 август православната църква почита Полагането на честния пояс на Пресвета Богородица, както и свети свещеномъченик Киприан Картагенски. Празникът е свързан с почитта към Божията майка, молитвите за здраве и семейно благополучие, но според народните вярвания денят носи и свои предупреждения.

Празникът, посветен на честния пояс на Пресвета Богородица, води началото си от V-VI век. Според църковното предание Божията майка притежавала свой пояс, който носела в ежедневието си. С времето той се превърнал в символ на чистота, благочестие, духовна сила и небесна закрила.

Според преданието апостол Тома получил пояса от Пресвета Богородица като знак за небесна подкрепа и чудотворна помощ в молитвите. По-късно светинята била обект на особена почит и се съхранявала в църкви, най-вече във Византия. Вярващите се обръщали към нея с молитви за изцеление и защита от бедствия.

Празникът не е сред Дванадесетте велики празници на православната църква, но заема специално място в духовния живот на вярващите.

Свети Киприан – епископът, който не се отказал от вярата

На тази дата се почита и свещеномъченик Киприан, епископ на Картаген – една от значимите фигури сред северноафриканските църковни писатели и учители от ранните векове на християнството.

Киприан е известен като ревностен защитник на единството на Църквата и на християнската вяра. Според преданието около 245-246 г., на Великден, той приел Свето Кръщение. Това се превърнало в начало на нов живот за него.

Не след дълго бил ръкоположен за свещеник, а през 248-249 г. бил избран и ръкоположен за епископ на Картаген.

Като архипастир той насочил усилията си към укрепването на Църквата и борбата с пороците сред духовенството и паството. Със своя живот Киприан се превърнал в пример за благочестие, милосърдие и мъдрост.

Но мирното му служение било прекъснато през 250 г., когато император Деций започнал преследване на християните.

Той наредил жителите на Римската империя да принасят жертви на езическите идоли. Онези, които отказвали, били подлагани на наказания и затваряни.

Киприан се оттеглил временно от Картаген, но продължил да ръководи своето паство чрез духовници, които го посещавали.

В крайна сметка той бил заловен и отказал да се отрече от вярата си. Светецът бил осъден на смърт чрез обезглавяване.

Какво казват народните вярвания за 31 август?

В народната традиция последният ден на август също има своите знаци за времето.

Ако небето е ясно на 31 август, есента ще бъде топла и суха.

Ако сутринта има обилна роса, според поверието следва влажна есен.

Народната традиция свързва деня и с няколко забрани.

Какво не се препоръчва?

Според народните вярвания на 31 август е добре:

да не се предприемат пътувания;

да се отложи купуването на подаръци;

да не се дават и вземат финансови заеми.

Това са народни поверия и традиции, а не църковни забрани.

За какво се молят вярващите?

В този ден вярващите се обръщат към Пресвета Богородица с молитви за изцеление на душата и тялото.

Жените се молят за лека бременност, здрави деца и семейна хармония. Денят е повод и за благодарност към Божията майка за даровете на живота.

31 август събира в едно църковна традиция, почит към една от най-големите християнски светини и народни вярвания за края на лятото.