Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
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Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Христос се ражда, славете Го!
Десетки се събраха на празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер
Църквата ни чества днес паметта на Св. великомъченица Марина Антиохийска
Негово Светейшество спазва изолацията и не е бил на богослужение в столичен храм, съобщиха от Светия Синод
Богослужението на Велика Събота е посветено на възпоменанието пребиваване на Иисус Христос „в гроба с плътта, в ада с душата като Бог, в Рая с разбойн...
Вселенска патриаршия не е ограничавала, нито е забранявала богослужението на български език в двете църкви в Одрин "Св. Георги" и "Св. св. Константин...
Христос Воскресе! С тези думи се поздравяват православните християни, които посрещат празника Възкресение Христово. Десетки хиляди миряни изпълниха хр...
Кърджали. Тържествена литургия на 24 юни ще отслужи в храм „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали Негово Високопреподобие архимандрит Арсений – духовен надзо...