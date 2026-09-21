Рожден ден днес празнува Живко Тодоров

Рожден ден днес празнува дългогодишният кмет на Стара Загора Живко Тодоров. Спечелил доверието на съгражданите си четири поредни мандата, управлението му се свързва с мащабни инфраструктурни проекти, модернизация на градската среда и активно привличане на европейски средства. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и много успехи!

Да почерпят още:

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Проф. Владимир Атанасов, литературен историк

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Мариана Карагьозова-Финкова, конституционен съдия

Юлиан Попов, писател и журналист