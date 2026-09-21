Рожден ден днес празнува Живко Тодоров

Рожден ден днес празнува дългогодишният кмет на Стара Загора Живко Тодоров. Спечелил доверието на съгражданите си четири поредни мандата, управлението му се свързва с мащабни инфраструктурни проекти, модернизация на градската среда и активно привличане на европейски средства. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и много успехи!
Да почерпят още:
Христо Грудев, кмет на Асеновград
Албена Вескова, солистка на ансамбъл „Българе“
Проф. Владимир Атанасов, литературен историк
Кръстьо Трендафилов, политик
Мариана Карагьозова-Финкова, конституционен съдия
Юлиан Попов, писател и журналист