Голям наш град удари дъното. Рекорд по бедност
Там средната заплата остава под 1000 евро
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Там средната заплата остава под 1000 евро
Новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията се бавят
Вицепремиерът каза какви мерки се вземат срещу скъпия ток
Размерът й ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година
Има минимален спад за третото тримесечие
Растежът ще бъде леко по-нисък от очакваното тази година ниво от 3,4 на сто
Пенсионната реформа, предприета през 2015 г., ще стабилизира осигурителната система в следващите 10-15 г., но в дългосрочен план няма да доведе до по-...
Увеличена е средната работна заплата в Пиринския край, но въпреки това Благоевградска област е на опашката по ниво на възнагражденията в страната. Пре...
Благоевград. Област Благоевград е на предпоследно място по размер на средна работна заплата в страната за второто тримесечие на тази година. Това соча...