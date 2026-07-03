Жена излезе по бельо в парк в Иран, какво последва

Жена беше задържана за кратко от властите в Иран, след като се разхождала по бельо в обществен парк в консервативния пустинен град Язд. По информация на държавната информационна агенция ИРНА срещу нея е започнала проверка за „нарушение на обществените норми“.

Според иранската съдебна система случаят е бил разгледан с приоритет, а впоследствие жената е освободена и предадена на свои близки. В официалното съобщение се посочва, че тя страда от „тежко психично заболяване“.

Точните обстоятелства около инцидента засега остават неясни.

В социалните мрежи беше разпространено видео, за което се твърди, че показва жената, облечена само в лилаво бельо. Автентичността на записа не е независимо потвърдена, а лицето и контурите на тялото ѝ са замъглени с цел защита на самоличността.

Според информацията са били задържани и няколко други души, сред които и хората, заснели видеото.

Случаят предизвика сравнения с друг подобен инцидент от последните месеци в столицата Техеран. Тогава студентка се съблече в знак на протест срещу строгите ислямски правила за облекло, което предизвика широк международен отзвук.

В Ислямската република спазването на задължителния дрескод се следи от т.нар. нравствена полиция. След масовите протести през 2022 г., избухнали след смъртта на млада жена, задържана за предполагаемо нарушение на правилата за носене на забрадка, все повече иранки в големите градове демонстративно отказват да спазват ограниченията, въпреки риска от санкции и арести.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com