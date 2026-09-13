Жена излезе по бельо в парк в Иран, какво последва
Точните обстоятелства около инцидента засега остават неясни
Следете всички новини, анализи и коментари за Нравствена Полиция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Точните обстоятелства около инцидента засега остават неясни
Палят огън по улиците, хвърлят предмети и премахват плакати, изобразяващи религиозните власти
Съпругата на Ердоган ходи забулена заради религиозните си възгледи