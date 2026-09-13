Жена излезе по бельо в парк в Иран, какво последва
Точните обстоятелства около инцидента засега остават неясни
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Точните обстоятелства около инцидента засега остават неясни
Ученичката Емине Шаматарева продължава да ходи забрадена в СОУ „Христо Ботев" в сатовчанското село Вълкосел въпреки решението на Административен съд –...
Административният съд в Благоевград отхвърли жалбата на ученичката от гоцеделчевското село Вълкосел Емине Шаматарева. Деветокласничката иска да ходи...
Забраната за носене на забрадка на работното място не е пряка дискриминация, а ако е непряка, може да бъде оправдана. Това становище застъпва генералн...
До един месец Административен съд-Благоевград трябва да излезе с решение по делото, което 15-годишната Емине Шаматарева заведе срещу училището в сатов...
Емине отказала да бъде преместена в духовно училище в Момчилград Деветокласничка заведе дело в Административен съд – Благоевград срещу опита да бъде...
Мюсюлманка от Словения се е кандидатирала за участие в изборите за ЕП. Ако Фаила Пашич-Бишич бъде избрана, ще бъде първата депутатка, която носи забра...