Рожден ден в парка? Внимавайте – глобата може да стигне 511 евро
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
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Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
Туристическият информационен център организира безплатна тематична обиколка на 22 и 23 август
Три нови парка в най-застроените райони
Имаше много безсмислени дискусии по този въпрос, заяви Мицотакис
Мрежата вече жужи
Говори кметът Терзиев
Мечето е приютено от паркът за Мечки в Беласица
Над 1600 са инцидентите с електрически тротинетки за година в столицата
В края на август и през септември предстоят още пръскания
Заведенията в центъра пълни с хора
Вместо да стоят на тежки софри млади и стари излязоха навън
Eднa oт ocнoвнитe зaплaхи, кoятo ни дeбнe във вceки eдин пaрк, ca кърлeжитe.
Утре пада и тази забрана
От 12 до 19 ч. са разрешени разходките с деца
Това съобщи кметът Йорданка Фандъкова
39 са новите случаи на коронавирус в страната
Раздават дезинфектанти в градините
До момента в МВР има 36 заразени служители с коронавирус, от които 10 излекувани
Всички да спазват заповедта на здравния министър, иска кметът Живко Тодоров
Родители с малки деца ще посещават парковете в столицата между 9.30 часа и 18.30 часа