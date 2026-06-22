Жегите убиват пчелите: Учени откриха кои видове са най-застрашени

Климатичните промени поставят под сериозна заплаха част от пчелите по света, показва ново изследване на австралийски учени. Според проучването някои видове са много по-уязвими към екстремните горещини в сравнение с други, а причината се крие в местата, където изграждат своите гнезда.

Изследователи от няколко водещи австралийски университета са анализирали устойчивостта на високи температури при 95 вида пчели в различни райони на Австралия. Резултатите са публикувани в престижното научно списание Nature Communications.

Най-застрашени се оказват пчелите, които живеят в кухи стебла на растения. За разлика от тях видовете, които изграждат гнездата си под земята, разполагат с естествена защита срещу екстремните горещини.

„Пчелите, които гнездят под земята, могат да се скрият от жегата и не са изложени на толкова високи температури. Видовете, които живеят в тънки растителни стебла, имат много по-малка защита срещу външната топлина“, обяснява ръководителят на изследването д-р Кармен да Силва.

Според учените именно тези видове ще бъдат сред първите сериозно засегнати от глобалното затопляне.

Австралия е дом на около 1700 местни вида пчели. Те се разделят на три основни групи – живеещи под земята, в кухини на дървета и в стебла на растения.

Изследователите предупреждават, че изчезването на пчелите би имало сериозни последици не само за природата, но и за земеделието.

„Пчелите са критично важни за екосистемите по целия свят заради ролята си на опрашители. Те са сред видовете, които са най-застрашени от затоплящия се и все по-сух климат“, подчертава д-р Кармен да Силва.

Специалистите предупреждават, че ако глобалните температури продължат да се покачват, все повече видове опрашители могат да бъдат поставени под риск, което би застрашило и производството на много земеделски култури.

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