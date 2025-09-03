Кристално море у нас и три курорта с навалица през септември

На ход е септемврийското море у нас.

Няма навалица по курортите ни, почти навсякъде населените места край морето започнаха да опустяват.

Заведения и дискотеки по плажовете започнаха да спускат кепенци, а тези, които ще работят още няколко дни, са с по-орязяно работно време.

Засега най-голямата навалица остава концентрирана на три места - Слънчев бряг, Несебър и Созопол. По обясними причини.

Най голям интерес е насочен към стартирали фестивал "Аполония", който ще завърши с един от почивните дни (6 септември), които доста семейства ще съчетаят преди първия учебен ден.

В заведенията из същинската част на курортите остават с непроменени цени, но пък квартирите поевтиняха на повечето места, някъде с по 20-30 надолу за стая.

По-важно за ценителите на морето е, че то е вече равно, изглежда като "тепсия", водата е кристална и все още топла, а водорасли липсват.

