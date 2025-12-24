Семеен коледен оркестър изненадва софиянци на открито

В навечерието на Коледа улиците на София оживяват по необичаен начин. Неочаквани музикални изпълнения изненадват минувачите на различни места в града и създават празнично настроение сред забързаното ежедневие.

Зад тази коледна магия стои таен оркестър, съставен изцяло от едно семейство – родители, деца и дядо. Те излизат заедно, за да свирят на открито, без предварително да разкриват къде ще се появят.

Музикантите ще обикалят София през целия ден и ще радват хората със своите изпълнения. Спонтанните им концерти превръщат обикновени градски пространства в сцена за празник.

Всички участници в формацията са професионални музиканти и преподаватели по музика. Заедно с децата си те създават оригинални коледни интерпретации, които носят топлина и радост на софиянци, съобщава NOVA.

