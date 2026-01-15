Обрат с коледните и великденските добавки! Има проблем

Коледните и великденските добавки за пенсионерите, но и за други уязвими групи в обществото ще залегнат в закон. Точният им размер ще се определя всяка година със закона за бюджета. Това обяви социалният министър Борислав Гуцанов вчера в Министерския съвет. За целта ведомството му е изготвило специален законопроект, който ще бъде вкаран в Народното събрание. Инициативата за това коледните и великденските добавки да залегнат в закон бе на шефката на социалната комисия в Народното събрание Деница Сачева (ГЕРБ-СДС).

Целта е пенсионерите и другите уязвими хора в държавата да имат сигурност, а не до последния момент да не знаят дали ще получат добавки или не и това да зависи от политическата обстановка в страната.

Пред „Телеграф“ Деница Сачева посочи, че разглеждането на законопроекта в Народното събрание ще започне сега, но окончателното му приемане ще остане за по-нататък. Причината е, че в момента няма бюджет, а само удължителен закон на бюджета за 2025 г.

А текстовете са свързани с отделянето на значителен финансов ресурс. Не искаме да подвеждаме хората, че още този Великден ще получат добавки, обясни тя. Законопроектът е изготвен от социалното министерство в отговор на нейно писмо.

Гуцанов посочи, че ще бъдат подпомагани не само пенсионери, както досега, а и хора с многодетни семейства, хора с увреждания, самотни майки, като ще има подоходен критерий.

„Така че наистина най-уязвимите хора в страната да знаят, че не чакат някакво подаяние, а предварително държавата е направила така, че те да имат едни нормални празници“, обясни министърът.

Той уточни, че предложението предвижда средствата да бъдат давани през декември и март, обяснявайки, че Великден се мести като дата.

Заедно с това искаме да отчетем, че се случва, че някой наистина е на минимална пенсия, но заедно с това има допълнителни доходи - било от ниви, които са дадени под аренда, било от апартаменти, които са дадени под наем, целта е наистина да има справедливост, когато се дават тези средства от страна на държавния бюджет, каза още Гуцанов.

