Голям ден! България посреща волейболните лъвове

България посреща световните ни вицешампиони по волейбол от първенството на планетата във Филипините, които се прибират на родна земя.

По този повод Българската федерация по волейбол и Столична община организират тържествено посрещане на отбора. То ще се състои на площад „Св. Александър Невски“.

По сценарий между 17:00 и 18:00 ч. на екраните на площада пред катедралата ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Мондиала, съчетани с музикална програма. Сред изпълнителите ще бъдат Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Около 17:30 ч. парад с открит автобус на волейболните герои ще започне от площад „Независимост“ и ще завърши на площад „Александър Невски“.

Около 18:00 ч. е и начало на церемонията по посрещане на героите. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. Церемонията ще е кратка, за да не бъдат изтощавани допълнително момчетата. Но всеки от тях ще каже по няколко думи на хората на площада. Всичко ще завърши с отборно селфи и изпълнение на "We Are The Champions".

Зоната около площад „Александър Невски“ ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това и ще започне в 17:30 часа.

Световните вицешампиони ще кацнат на родна земя по-рано през деня. Те ще се приберат с правителствения ВИП полет от Истанбул след 10:15 ч. Лично министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за турския мегаполис, за да прибере националния отбор по волейбол.

България загуби само един-единствен мач във Филипините - финалът срещу Италия (1:3). С изключителните си победи - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1), новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и изкараха отново по площадите.

Алекс Николов приключи турнира като Реализатор №1 (173 точки). И се нареди до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става Най-добър нападател.

С индивидуална награда си тръгва и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за Най-добър блокировач.

Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в Идеалния отбор на първенството.

