Министър разкри голямо безочие! Реже шеметни заплати
Шефове на губещи предприятия добре се облажили
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Шефове на губещи предприятия добре се облажили
В бордове на държавни предприятия взимат два пъти и половина повече от премиера, разкри Асен Василев
От днес за изпълнителен директор на ДКК е избран адв. Венцислав Димитров
Не искаме да връщаме обратно комунизма, искаме там, където частният инвеститор го няма, държавата да го замести. Искаме изграждане на държавни предпр...
Куба иска български специалисти да консултират страната в процеса на преструктуриране на държавните предприятия. Това стана ясно на среща на министъра...
„Подготвяме закон за управление на публичните дружества. Този закон се подкрепя от бизнеса в първите ни разговори, като основната идея е държавните пр...
Чести смени на мениджърите и недостатъчна прозрачност са част от проблемите, смята Бобева
София. Вицепремиерът Даниела Бобева заяви в ефира на БНР, че има нужда от закон за управлението на държавните предприятия. Тя заяви, че експерти обсъж...
Харманли. В продължение на три години и половина е водена целенасочена политика за фалиране на най-атрактивните държавни дружества. Това заяви пред жу...
Служебният кабинет прие новите правила за разпределение на средствата